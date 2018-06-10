Погребняк рассказал, как проходит его восстановление после травмы
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«С восстановлением всё идёт по плану. Недавно сбросил костыли, если так можно сказать. Заново учусь ходить, нужно ещё время, потому что травма серьёзная», — приводит слова Погребняка РИА Новости.
Он отметил, что при таком характере травмы срок восстановления составляет порядка пяти — семи месяцев.
«Увидят ли меня ещё болельщики на поле? Конечно!», — добавил 34-летний футболист.
Погребняк, выступавший в прошедшем сезоне за «Тосно», получил травму в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», который состоялся 18 апреля.
Ранее Погребняк назвал позором ликвидацию футбольного клуба «Тосно».