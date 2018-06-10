Погребняк рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк рассказал, как проходит его восстановление после разрыва ахиллова сухожилия.

«С восстановлением всё идёт по плану. Недавно сбросил костыли, если так можно сказать. Заново учусь ходить, нужно ещё время, потому что травма серьёзная», — приводит слова Погребняка РИА Новости.

Он отметил, что при таком характере травмы срок восстановления составляет порядка пяти — семи месяцев.

«Увидят ли меня ещё болельщики на поле? Конечно!», — добавил 34-летний футболист.

Погребняк, выступавший в прошедшем сезоне за «Тосно», получил травму в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», который состоялся 18 апреля.

Ранее Погребняк назвал позором ликвидацию футбольного клуба «Тосно».