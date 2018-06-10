Манчини признался, что пытался купить Головина в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита», а ныне наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что пытался организовать трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина в петербургский клуб.

«Это сильный футболист. Я пытался купить его в «Зенит». Я видел его игру несколько раз и заметил его невероятный талант. Его уровень уже производит впечатление, он бы не затерялся в топ-клубах Европы», — приводит слова Манчини Mondo Bianconero.

Ранее Массимо Каррера сравнил Головина с легендой «Ювентуса» Павлом Недведом.