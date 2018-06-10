Сборные Франции и США сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборные Франции и США по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол Джулиана Грина на 44-й минуте французы на 78-й минуте ответили голом Килиана Мбаппе.

Соперниками сборной Франции на групповой стадии чемпионата мира по футболу станут команды Дании, Австралии и Перу. Американцы не смогли пробиться в финальную часть мундиаля.

Ранее сообщалось, что сборная Испании обыграла Тунис в контрольном матче перед ЧМ-2018.