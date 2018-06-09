Уткин рассказал, сколько получил поздравлений в связи с работой на ЧМ-2018

Известный спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, много ли получил поздравлений после того, как стало известно, что он будет работать на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Получил в свой адрес очень много поздравлений и до сих пор продолжаю получать. Особенно отрадно, что от некоторых людей услышать поздравления в свой адрес я не ожидал. От кого? Не хотелось бы афишировать. Эти люди оказались лучше, чем я думал», — рассказал Уткин RT.

Ранее стало известно, что Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 по футболу на Первом канале.