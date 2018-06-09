РФС запретил «Амкару» регистрировать новых футболистов
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Амкар» регистрировать новых игроков.
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Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение принято в связи с задолженностью клуба по заработной плате нападающему Александру Салугину.
Отмечается, что запрет будет действовать до погашения «Амкаром» задолженности.
Ранее в РФС рассказали, когда примут решение по лицензированию «Амкара».
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