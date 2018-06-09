РФС запретил «Амкару» регистрировать новых футболистов

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Амкар» регистрировать новых игроков.
РФС запретил «Амкару» регистрировать новых футболистов
  • © Официальный сайт ФК «Амкар»

Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение принято в связи с задолженностью клуба по заработной плате нападающему Александру Салугину.

Отмечается, что запрет будет действовать до погашения «Амкаром» задолженности.

Ранее в РФС рассказали, когда примут решение по лицензированию «Амкара».

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