РФС запретил «Амкару» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Амкар» регистрировать новых игроков.

Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение принято в связи с задолженностью клуба по заработной плате нападающему Александру Салугину.

Отмечается, что запрет будет действовать до погашения «Амкаром» задолженности.

Ранее в РФС рассказали, когда примут решение по лицензированию «Амкара».