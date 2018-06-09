Погребняк назвал позором ликвидацию футбольного клуба «Тосно»

Нападающий Павел Погребняк отреагировал на информацию о ликвидации футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области.

«Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, не удивило. Давно было известно, что он закроется», — цитирует Погребняка РИА Новости.

Экс-форвард российской сборной выступал за «Тосно» с февраля 2018 года и стал в его составе обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что клуб «Тосно», обладатель Кубка России по футболу 2018 года, прекратил своё существование.