Погребняк назвал позором ликвидацию футбольного клуба «Тосно»

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Нападающий Павел Погребняк отреагировал на информацию о ликвидации футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области.
Погребняк назвал позором ликвидацию футбольного клуба «Тосно»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, не удивило. Давно было известно, что он закроется», — цитирует Погребняка РИА Новости.

Экс-форвард российской сборной выступал за «Тосно» с февраля 2018 года и стал в его составе обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что клуб «Тосно», обладатель Кубка России по футболу 2018 года, прекратил своё существование.

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