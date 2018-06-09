Погребняк назвал позором ликвидацию футбольного клуба «Тосно»
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«Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, не удивило. Давно было известно, что он закроется», — цитирует Погребняка РИА Новости.
Экс-форвард российской сборной выступал за «Тосно» с февраля 2018 года и стал в его составе обладателем Кубка России.
Ранее сообщалось, что клуб «Тосно», обладатель Кубка России по футболу 2018 года, прекратил своё существование.