Кузяев не ожидал, что так много детей придёт на открытую тренировку сборной России

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев оказался под впечатлением от присутствия нескольких тысяч человек на открытой тренировке национальной команды.

«Не ожидал, что так много народа придёт на открытую тренировку. Тем лучше, что организовывают такие мероприятия. Это придаёт эмоции, силы. Это только плюс для нас», — сказал Кузяев.

Он также прокомментировал тот факт, что несколько детей выбежали на поле после тренировки сборной, чтобы сделать фотографии с футболистами.

«Я приветствую такие вещи. Для них это будет хорошим воспоминанием — сфотографироваться с игроками сборной России. Но в рамках правил», — заключил Кузяев.

Ранее нападающий сборной России по футболу Алексей Миранчук поделился впечатлениями от открытой тренировки, на которой присутствовали тысячи детей.