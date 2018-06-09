Нападающий сборной России по футболу Алексей Миранчук поделился впечатлениями от открытой тренировки, на которой присутствовали тысячи детей.

«Не сказал бы, что была какая-то ответственность. Наоборот, было приятно увидеть всех ребят. Спасибо всем, кто пришёл. Создалась атмосфера игры, поэтому концентрация немного повысилась», — сказал Миранчук.

Он отметил, что тренировка со зрителями эмоционально отличается от закрытой тренировки.

«Отличается. Была имитация игры. Болельщики поддерживали, кричали. Поэтому, повторюсь, концентрация была чуть повыше, чем на обычной тренировке. Это полезно для нас — более приближено к игре», — пояснил Миранчук.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что на ЧМ-2018 не будет слабых команд.