Алексей Миранчук заявил, что на ЧМ-2018 не будет слабых команд

Нападающий сборной России по футболу Алексей Миранчук считает, что на домашнем чемпионате мира 2018 года не будет слабых команд.

«Все команды, которые отобрались на чемпионат мира, не могут быть слабыми. Все дают бой, все умеют играть, обороняться. Так что со всеми будет сложно играть, поэтому нужно серьёзно готовиться», — сказал Миранчук.

Он также сказал, что его партнёр по «Локомотиву» Виталий Денисов, защитник сборной Узбекистана, ничего не говорил о команде Уругвая, с которой узбекистанские футболисты провели контрольный матч, завершившийся поражением со счётом 0:3.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков досрочно покинул открытую тренировку национальной команды.