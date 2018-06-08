Эксперт оценил идею перенести награждение победителя ЧМ-2018 из России

Футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с ФАН оценил идею перенести награждение победителя чемпионата мира по футболу 2018 года из России.

«Чемпионат мира — это главный продукт ФИФА. Она выбирает страну, где проводить эти соревнования и продавать права на свой продукт. Это — Россия», — сказал он.

Малосолов напомнил, что следующим будет Катар, а затем — «какая-нибудь Германия или США».

Ранее представители Хельсинкской комиссии подтвердили, что американские чиновники всячески пытались помешать проведению ЧМ-2018 в России.

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал призывы бойкотировать турнир.