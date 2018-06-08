Экс-футболист сборной Англии признался, что никогда не любил выступать на чемпионатах мира

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Джейми Каррагер признался, что никогда не любил выступать на чемпионатах мира.

«Мне никогда не нравилось играть на чемпионатах мира. Я не горжусь этим признанием. Честно говоря, для меня это одно из наибольших разочарований как для футболиста», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Англичанин отметил, что если бы у него была возможность вернуть время назад, то он относился бы к выступлениям на чемпионатах мира по-другому.

«Выступление за сборную Англии должно быть честью, сейчас же это стало обузой. Буду честен — я виню в этом себя. Все могло сложиться лучше. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы наслаждался выступлениями за сборную», — добавил Каррагер.

В активе Каррагера, выступавшего за сборную с 1999 года, участие в двух чемпионатах мира — 2006 и 2010 годов. Турнир 2002 года он пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что базу сборной Англии на ЧМ-2018 оградят высоким забором.