Футболисты «Амкара» опровергли информацию о расформировании команды

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Нападающий Алексей Гасилин и полузащитник Павел Комолов, выступающие за пермский «Амкар», опровергли информацию о том, что им было предложено забрать трудовые книжки из клуба в связи с его расформированием.
Футболисты «Амкара» опровергли информацию о расформировании команды
  • © Официальный сайт ФК «Амкар»

«Пока у нас нет информации о закрытии клуба. Трудовые книжки забирать не предлагали», — приводит слова Гасилина РИА Новости.

Комолов подтвердил слова своего одноклубника.

«В Перми остались пару человек из команды, остальные разъехались. Трудовую книжку мне забирать не предлагали. Я вообще не контактировал ни с кем из руководства в последнее время», — рассказал футболист.

Ранее в РФС рассказали, когда примут решение по лицензированию «Амкара».

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