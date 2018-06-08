Футболисты «Амкара» опровергли информацию о расформировании команды

Нападающий Алексей Гасилин и полузащитник Павел Комолов, выступающие за пермский «Амкар», опровергли информацию о том, что им было предложено забрать трудовые книжки из клуба в связи с его расформированием.

«Пока у нас нет информации о закрытии клуба. Трудовые книжки забирать не предлагали», — приводит слова Гасилина РИА Новости.

Комолов подтвердил слова своего одноклубника.

«В Перми остались пару человек из команды, остальные разъехались. Трудовую книжку мне забирать не предлагали. Я вообще не контактировал ни с кем из руководства в последнее время», — рассказал футболист.

Ранее в РФС рассказали, когда примут решение по лицензированию «Амкара».