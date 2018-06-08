Трамп заявил, что готов посмертно помиловать Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посмертно помиловать легендарного американского боксёра Мохаммеда Али.

«Я думаю о Мохаммеде Али. Он тогда был не очень популярен, но о нём помнят. Я думаю об этом очень серьёзно», — приводит слова Трампа NBC.

Али был осуждён на пять лет тюрьмы за уклонение от военного призыва в 1967 году во время войны во Вьетнаме.

Легендарный боксер скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

Ранее сообщалось, что Трамп помиловал боксёра, ставшего первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.