Трамп заявил, что готов посмертно помиловать Мохаммеда Али
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«Я думаю о Мохаммеде Али. Он тогда был не очень популярен, но о нём помнят. Я думаю об этом очень серьёзно», — приводит слова Трампа NBC.
Али был осуждён на пять лет тюрьмы за уклонение от военного призыва в 1967 году во время войны во Вьетнаме.
Легендарный боксер скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.
Ранее сообщалось, что Трамп помиловал боксёра, ставшего первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.