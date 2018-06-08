«Барселона» поздравила Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

Каталонский футбольный клуб «Барселона» поздравил российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В «Барселоне» высоко оценили вклад Овечкина в завоевание Кубка Стэнли, назвав его выступление героическим.

Отмечается, что россиянин является большим фанатом «Барселоны» и неоднократно фотографировался с футболистами каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.