«Барселона» поздравила Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В «Барселоне» высоко оценили вклад Овечкина в завоевание Кубка Стэнли, назвав его выступление героическим.
Отмечается, что россиянин является большим фанатом «Барселоны» и неоднократно фотографировался с футболистами каталонского клуба.
🏒 Congrats to Barça fan, @ovi8! on winning the Stanley Cup! 👏👏👏 https://t.co/Y7RLChFfpt— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 8 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.