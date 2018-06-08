Радулов поздравил Кузнецова, Орлова и Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов поздравил своих соотечественников Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Александра Овечкина, выступающих за «Вашингтон Кэпиталз», с завоеванием Кубка Стэнли.
Радулов поздравил Кузнецова, Орлова и Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли
  • © Andrew Dieb
  • globallookpress.com

«Кузя, рад за тебя, красавец! Наслаждайся, Дмитрий Орлов! С победой, Александр Овечкин», — написал Радулов в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал Овечкина суперзвездой.

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