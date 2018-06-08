В АПЛ введут двухнедельную зимнюю паузу с сезона-2019/20
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- globallookpress.com
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что перерыв будут делать в феврале, а на этот период будет растянут один тур. Пять матчей будут сыграны на выходных первой недели, оставшиеся пять встреч — второй недели.
Английская Футбольная ассоциация (FA) пришла к выводу, что такое решение поможет игрокам сборных подходить к важным турнирам более отдохнувшими.
Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет свой пост после почти 20 лет работы.