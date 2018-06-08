В АПЛ введут двухнедельную зимнюю паузу с сезона-2019/20

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В Английской премьер-лиге (АПЛ) с сезона-2019/20 будет введена двухнедельная зимняя пауза.
В АПЛ введут двухнедельную зимнюю паузу с сезона-2019/20
  • © Andy Rowland
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что перерыв будут делать в феврале, а на этот период будет растянут один тур. Пять матчей будут сыграны на выходных первой недели, оставшиеся пять встреч — второй недели.

Английская Футбольная ассоциация (FA) пришла к выводу, что такое решение поможет игрокам сборных подходить к важным турнирам более отдохнувшими.

Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет свой пост после почти 20 лет работы.

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