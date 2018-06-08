Власти Калининграда объяснили отмену концерта Земфиры во время ЧМ-2018

Концерт певицы Земфиры в Калининграде во время ЧМ-2018 отменили из-за контрактных разногласий между организаторами и подрядчиком проведения мероприятия в фан-зоне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства города.

«Этот концерт был организован в рамках программы фан-зоны. Сам концерт должен был проходить между играми ЧМ-2018. Между организаторами и подрядчиком возникли какие-то контрактные разногласия… Это не решение властей против Земфиры, это контрактный вопрос», — сказал представитель.

Ранее стало известно, что концерты Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде отменены из-за запрета, связанного с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.