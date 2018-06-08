Аргентина, Уругвай и Парагвай представят в Москве совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Аргентина, Уругвай и Парагвай на следующей неделе представят в Москве совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла Аргентины в России Рикардо Лагорио.

По его словам, на следующей неделе будет организована презентация совместной заявки трёх стран.

Мировое первенство в 2022 году состоится в Катаре. На проведение мундиаля в 2026 году претендуют Марокко, а также совместная заявка США, Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины может посетить ЧМ-2018 по футболу в случае выхода сборной страны в финал.