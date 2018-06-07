Обладатель Кубка Гагарина Григоренко завершил карьеру из-за травмы

Короткая ссылка
Российский хоккеист Игорь Григоренко объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обладатель Кубка Гагарина Григоренко завершил карьеру из-за травмы
  • © Официальный сайт ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«Настало время двигаться дальше, я принял решение завершить карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет больше играть на хорошем уровне», — написал Григоренко в Instagram.

Как сообщает ТАСС, в 2003 году Григоренко попал в автомобильную аварию, в результате которой он сломал левое бедро и получил двойной перелом лодыжки. Кроме того, в 2015 году во время матча сборной России с Финляндией хоккеист получил травму спины, у него было смещение позвонков.

Последние годы карьеры Григоренко часто пропускал матчи из-за травм.

Последним клубом игрока был магнитогорский «Металлург». В составе уфимского «Салавата Юлаева» Григоренко выиграл Кубок Гагарина в 2011 году.

Ранее сообщалось, что бывший наставник СКА и «Спартака» возглавил сборную Чехии по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить