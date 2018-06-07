Обладатель Кубка Гагарина Григоренко завершил карьеру из-за травмы

Российский хоккеист Игорь Григоренко объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Настало время двигаться дальше, я принял решение завершить карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет больше играть на хорошем уровне», — написал Григоренко в Instagram.

Как сообщает ТАСС, в 2003 году Григоренко попал в автомобильную аварию, в результате которой он сломал левое бедро и получил двойной перелом лодыжки. Кроме того, в 2015 году во время матча сборной России с Финляндией хоккеист получил травму спины, у него было смещение позвонков.

Последние годы карьеры Григоренко часто пропускал матчи из-за травм.

Последним клубом игрока был магнитогорский «Металлург». В составе уфимского «Салавата Юлаева» Григоренко выиграл Кубок Гагарина в 2011 году.

Ранее сообщалось, что бывший наставник СКА и «Спартака» возглавил сборную Чехии по хоккею.