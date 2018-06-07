Футболист Фирмино назвал глупыми слова Рамоса о финале Лиги чемпионов

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал слова капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса, поучаствовавшего в травмах партнёров бразильца по команде Мохаммеда Салаха и Лориса Карриуса.

Рамос заявил, что для полной картины ему не хватает Фирмино, который бы простудился от его капли пота.

«Не хочу ничего говорить по поводу слов Рамоса. Конечно, у него есть право, он же чемпион. Всё в порядке. Но я полагаю, что это было очень глупо с его стороны», — приводит слова Фирмино ESPN.

В финале Лиги чемпионов «Реал» переиграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.

Ранее защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос ответил на критику и обвинения в нанесении травм футболистам «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.