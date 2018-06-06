Экс-капитан сборной Германии раскритиковал тренера за невключение Сане в заявку на ЧМ-2018

Бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак раскритиковал главного тренера национальной команды Йоахима Лёва за невключение в заявку на чемпионат мира полузащитника Лероя Сане.

«Как и многие другие, я крайне удивлён, потому что с футбольной точки не было никакого объяснения такому решению тренера. У сборной Германии есть действительно хорошие игроки, но среди них должен быть Лерой», — приводит слова Баллака The Sun.

Он отметил, что слышал предположение, согласно которому причиной невызова Сане на чемпионат мира может быть какое-то закулисное событие.

«Лёв сказал, что у него хорошие отношения с Сане и он просто решил отдать предпочтение Юлиану Брандту, но я чувствую, что это неверное решение, потому что Лерой — игрок не одной позиции», — добавил немец.

Ранее Лёв объяснил, почему не включил Сане в итоговую заявку сборной Германии на ЧМ-2018.