Бекхэм поддержал заявку США, Мексики и Канады на проведение ЧМ-2026

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Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм поддержал совместную заявку США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.
Бекхэм поддержал заявку США, Мексики и Канады на проведение ЧМ-2026
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«Такой крупный турнир, как чемпионат мира, заслуживает проведения в лучших местах, и будет здорово, если он пройдёт в США, Канаде и Мексике. Мне довелось поиграть в одной из этих стран, и я также был в двух других и прекрасно знаю, как люди там увлечены спортом. Что касается Мексики, то их спортсмены — одни из самых страстных во всём мире», — приводит слова Бекхэма Worldsoccertalk.

Ранее сообщалось, что совместная заявка США, Канады и Мексики на ЧМ-2026 по футболу опережает Марокко после визита инспекций ФИФА.

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