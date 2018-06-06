«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 19-летнего защитника «Порту»

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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с португальским защитником «Порту» Диогу Далотом.
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 19-летнего защитника «Порту»
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  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 19-летним португальцем рассчитано на пять лет с опцией продления ещё на год.

В минувшем сезоне Далот принял участие в шести матчах за основную команду «Порту».

Ранее «Манчестер Юнайтед» анонсировал трансфер футболиста «Шахтёра».

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