«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 19-летнего защитника «Порту»
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с португальским защитником «Порту» Диогу Далотом.
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- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 19-летним португальцем рассчитано на пять лет с опцией продления ещё на год.
В минувшем сезоне Далот принял участие в шести матчах за основную команду «Порту».
Ранее «Манчестер Юнайтед» анонсировал трансфер футболиста «Шахтёра».
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