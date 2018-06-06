СМИ: Мичел и Йерро входят в список кандидатов на пост главного тренера ФК «Реал»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает AS.
По информации издания, Маурисио Почеттино, Йоахим Лёв, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп и Юлиан Нагельсманн отказались возглавить «Реал» по разным причинам, и теперь королевский клуб рассматривает бывших игроков на этот пост.
Йерро был помощником Карло Анчелотти в «Реале» в сезоне-2014/15, в настоящий момент он является спортивным директором Федерации футбола Испании.
Последним местом работы Мичела была «Малага», вылетевшая в Сегунду по итогам сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет зарабатывать €75 млн в год по новому контракту в «Реале».