СМИ: Футболист «Локомотива» Фернандеш рассказал, где хочет завершить карьеру
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- globallookpress.com
Как сообщает Aksam, Фернандеш заявил своему менеджеру о желании играть в «Бешикташе».
«Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас», — сказал португалец.
В прошедшем сезоне Фернандеш забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 41 матче.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА получат от УЕФА по €15,25 млн за участие в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19.