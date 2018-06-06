СМИ: Футболист «Локомотива» Фернандеш рассказал, где хочет завершить карьеру

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, в каком клубе хотел бы завершить свою карьеру.

Как сообщает Aksam, Фернандеш заявил своему менеджеру о желании играть в «Бешикташе».

«Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас», — сказал португалец.

В прошедшем сезоне Фернандеш забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 41 матче.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА получат от УЕФА по €15,25 млн за участие в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19.