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СМИ: Более 100 тысяч болельщиков из Китая приедут в Россию на ЧМ-2018 по футболу

6 июня 2018, 09:29

Более 100 тысяч болельщиков из Китая отправятся в Россию для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на данные туроператоров КНР.

По информации издания, многие китайские любители футбола выразили готовность заплатить огромные деньги, чтобы непосредственно присутствовать на стадионе во время игры.

Отмечается, что один из клиентов потратил более $132 тыс.

Сборная Китая не квалифицировалась на мировое первенство.

Ранее Путин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 по футболу планирует посетить.


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