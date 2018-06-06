Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов пока не готов к возвращению в большой спорт

Трёхкратный чемпион мира и призёр Олимпийских игр по вольной борьбе Билял Махов успешно прошёл курс реабилитации после операции на позвоночнике, но его возвращение в большой спорт по-прежнему остаётся под вопросом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя 30-летнего спортсмена Тиграна Аваняна.

Отмечается, что в марте 2018 года Махов был прооперирован в Израиле хирургом Ильёй Пекарским, проводившим операцию на позвоночнике двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.

«Сейчас Билял чувствует себя хорошо, восстанавливается, хотя буквально полтора-два месяца назад лез на стенку от беспомощности. На сегодняшний день он горит желанием вернуться на ковёр. Хотя это до сих пор под вопросом», — отметил Аванян.

Ранее сообщалось, что сборная России по борьбе завоевала 23 медали на чемпионате Европы в Каспийске.