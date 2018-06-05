Эксперт оценил сокращение рабочего дня в Бразилии из-за матчей сборной на ЧМ-2018

Профессор, директор Ибероамериканского института, эксперт по вопросам стран БРИКС и Латинской Америки, политолог Висенте Барриентос в беседе с НСН оценил сокращение рабочего дня в Бразилии из-за матчей сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«В Бразилии, поскольку футбол имеет большое значение для всего народа, когда бывают чемпионаты мира, делаются обычно такие исключения для всех служащих государственных компаний, порой даже и частных», — заявил эксперт.

По его словам, это приносит колоссальный ущерб национальной экономике, но такова воля народа.

Ранее сообщалось, что все города и стадионы готовы к проведению ЧМ-2018.

Также ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка «Архитектура стадионов».