Зобнин заявил, что сборной России есть ещё над чем работать перед ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин высказал мнение об игре национальной команды в контрольном матче с Турцией, который завершился вничью — 1:1.

«Сбор и подготовка к ЧМ уже подходят к концу, так что становится легче. Правда не всё получилось, из-за этого были ошибки как тактические так и индивидуальные. Есть к чему стремиться и над чем работать», — заявил Зобнин после матча.

Он отметил, что лично для него ничья в матче с Турцией — это неудача.

«По большому счёту сейчас все голы у всех команд забиваются после ошибок. Мы отрабатывали прессинг, поэтому вынудили их допустить осечку. Также и нам забили из-за ошибки»,— добавил футболист.

Ранее Александр Самедов заявил, что игроки понимают, какая ответственность возложена на сборную России.