Самедов: понимаем, какая ответственность возложена на сборную России

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказал мнение об игре национальной команды в контрольном матче с Турцией, который завершился вничью — 1:1.

«Сейчас у нас будет небольшая пауза, после которой начнём уже готовиться непосредственно к игре с Саудовской Аравией. Что касается моего гола и довольно скромного празднования, то радоваться, дай бог, будем на чемпионате мира. Главное, чтобы 14 июня у сборной России для этого имелся повод», — рассказал Самедов после матча.

Он отметил, что в первый час матча с турками команда чувствовала себя неплохо, а к первой игре на чемпионате мира все будут выглядеть ещё свежее.

«Думаю, с Саудовской Аравией тоже предстоит много играть в прессинг. Это абсолютно нормально. Сегодня мы так действовали постоянно, и в результате именно благодаря прессингу забили. Заставили турков ошибиться, и они фактически подарили нам мяч. Конечно, чувствуем приближение чемпионата мира и понимаем, какая ответственность возложена на сборную России. Это серьёзное давление», — подытожил 33-летний хавбек.

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