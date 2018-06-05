Черышев: соперники на ЧМ-2018 у нас все очень трудные

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев поделился мнением о соперниках национальной команды на групповой стадии домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Соперники у нас все очень трудные, поэтому будем двигаться шаг за шагом, пока все мысли о Саудовской Аравии», — заявил Черышев.

Он отметил, что считает сборную Испании фаворитом предстоящего турнира.

«Если не Россия, пусть чемпионами мира станут они», — добавил футболист.

Хавбек также поделился впечатлениями от пребывания в расположении национальной команды.

«В сборной России мне хорошо, физически прибавил, и с каждым днём становится всё лучше», — подытожил Черышев.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Виталий Мутко ответил на вопрос о безвыигрышной серии сборной России по футболу перед ЧМ-2018.