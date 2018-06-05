Луческу выразил надежду, что сборная России дойдёт до полуфинала ЧМ-2018

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу выразил надежду, что российская команда дойдёт до полуфинала домашнего чемпионата мира, стартующего 14 июня.

Об этом румынский специалист заявил на пресс-конференции по окончании контрольного матча между двумя командами, состоявшегося в Москве и завершившегося вничью — 1:1.

По словам Луческу, на ЧМ-2018 он будет болеть за сборные России и Бразилии, со многими футболистами из которых он работал на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.