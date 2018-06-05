Джикия посетил контрольный матч между сборными России и Турции
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Об этом сообщает официальная страница отечественной сборной в социальной сети Twitter.
Из-за травмы, полученной во время зимнего тренировочного сбора «Спартака», Джикия не сможет принять участие в домашнем для сборной России чемпионате мира по футболу, стартующем 14 июня.
Ранее главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал имена футболистов, которые пропустят ЧМ-2018 из-за травм.