В МОК объяснили, почему три Олимпиады подряд пройдут в азиатских странах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что проведение трёх Олимпийских игр подряд в азиатских странах объясняется скептическим отношением европейских государств к организации спортивных мероприятий такого уровня.

«Для ясности хочу отметить, что я говорю об скептицизме со стороны европейских стран не только к зимним Олимпийским играм. Очевидно, что это скептическое отношение в Европе в целом. Вы можете наблюдать это каждый день — в политике, в бизнесе, в обществе. Это общее впечатление, которое у меня сложилось. И я думаю, что я не один чувствую это. Я, как европеец, надеюсь, что Европа вернётся и будет учиться в этом плане у Азии», — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Баха, европейским странам стоит не сидеть и ждать лучшего будущего, а создавать его самим.

Ранее Бах ответил на вопрос об участии спортсменов из КНДР в ближайших Олимпийских играх.