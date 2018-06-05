Колокольцев проверил готовность Самары к ЧМ-2018

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев проверил готовность Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает «Реальное время».

В настоящее время глава МВД совершает рабочую поездку по городам, принимающим турнир.

В Самаре он посетил пункт временной дислокации отряда полиции, где будут работать сотрудники правоохранительных органов во время ЧМ-2018.

Также Колокольцев осмотрел стадион «Самара Арена», в том числе современную спецтехнику, позволяющую качественно решать задачи по охране порядка. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Для обеспечения порядка в Самару приедут около 10 тыс. полицейских и 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало, что Колокольцев посетил Екатеринбург с рабочим визитом.