Член совета директоров «Спартака» рассказал о своём отношении к невызову Глушакова и Комбарова в сборную России на ЧМ

Член совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва) Андрей Федун считает, что полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров своей игрой в конце сезона не заслужили попадания в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира

«К сожалению, в концовке сезона ни один, ни второй хорошую форму не демонстрировал. И теперь их могут довызвать только в случае травмы кого-то из списка 23-х», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что в преддверии домашнего чемпионата мира необходимо показывать максимальную самоотдачу на поле.

«Для футболиста приглашение в национальную команду самая большая честь. И её надо заслужить», — сказал Федун.

Ранее вратарь московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал непопадание партнёров по команде Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года по футболу.