Адиев стал главным тренером ФК «Анжи»

Руководство футбольного клуба «Анжи» назначило 40-летнего Магомеда Адиева главным тренером команды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Османа Кадиева.

Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

«Перед ним поставлена задача вернуться в премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам», — сказал Кадиев.

По итогам прошедшего сезона «Анжи» под руководством Вадима Скрипченко вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Арсенал» объявил о назначении Кононова главным тренером команды.