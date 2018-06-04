Адиев стал главным тренером ФК «Анжи»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Османа Кадиева.
Соглашение со специалистом рассчитано на два года.
«Перед ним поставлена задача вернуться в премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам», — сказал Кадиев.
По итогам прошедшего сезона «Анжи» под руководством Вадима Скрипченко вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее «Арсенал» объявил о назначении Кононова главным тренером команды.