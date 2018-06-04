Адиев стал главным тренером ФК «Анжи»

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Руководство футбольного клуба «Анжи» назначило 40-летнего Магомеда Адиева главным тренером команды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Османа Кадиева.

Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

«Перед ним поставлена задача вернуться в премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам», — сказал Кадиев.

По итогам прошедшего сезона «Анжи» под руководством Вадима Скрипченко вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Арсенал» объявил о назначении Кононова главным тренером команды.

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