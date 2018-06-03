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Бывший футболист сборной Англии уверен, что на ЧМ-2018 в России всё будет организовано на высшем уровне

3 июня 2018, 22:41

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэс Браун высказал мнение, что на чемпионате мира 2018 года в России всё будет организовано на высшем уровне.

«Для меня как для футболиста тот матч (финал Лиги чемпионов 2008 года. — RT) был организован блестяще. Я не могу сказать ни единого плохого слова о нахождении в Москве тогда, всё было чётко, по расписанию», — поделился воспоминаниями Браун.

Он выразил уверенность, что уровень организации на чемпионате мира будет ничуть не хуже.

«Этот турнир — время, когда исполняются мечты многих, многих людей со всей планеты. Проданы миллионы билетов, все хотят сюда приехать. Не сомневаюсь, что Россия организует всё на высшем уровне, и те, кто сюда приедет, получат настоящее удовольствие», — добавил англичанин.

Ранее Браун заявил, что британские СМИ пишут о России, хотя никогда не были там.


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