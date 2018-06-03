Бывший футболист сборной Англии: британские СМИ пишут о России, хотя никогда не были здесь

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэс Браун высказал мнение о негативных публикациях СМИ о России в преддверии чемпионата мира 2018 года.

«Я не читаю английских газет и вам не советую. Британская пресса может быть очень странной. Я точно знаю, что сами футболисты редко читают СМИ. И даже когда читают, не придают большого значения тому, что написано», — рассказал Браун.

Он отметил, что британские таблоиды регулярно публикуют информацию, которая не соответствует действительности.

«Многие журналисты, которые пишут о России, даже никогда не были здесь. Что касается болельщиков, то, возможно, на кого-то это и повлияет. Но те, кто искренне поддерживает команду и свою сборную, обязательно приедут в Россию», — добавил футболист.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что все города и стадионы готовы к проведению ЧМ-2018 по футболу.