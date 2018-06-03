Глава ФГР надеется, что гандболистка Ильина успеет восстановиться до ОИ-2022

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв выразил надежду, что Екатерина Ильина успеет вернуться в спорт к Олимпиаде 2020 года.

«Для нас это гигантская потеря. Катя Ильина — замечательный человек, умная красивая девчонка и очень профессиональный спортсмен. Дай бог ей здоровья. Я очень хочу, чтобы она вернулась в гандбол к Олимпиаде 2020 года», — приводит слова Шишкарёва РИА Новости.

Ранее Ильина объявила о приостановлении спортивной карьеры.