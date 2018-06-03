На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде появился инклюзивный парк для детей

На территории стадиона «Балтика» в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, открылась спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями.

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, площадка была открыта при поддержке компании Coca-Cola и фонда «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой.

Парк включает в себя просторные площадки с игровыми и спортивными зонами, подходящими для всех желающих, в том числе детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, министр спорта региона, посол ЧМ-2018 Наталья Ищенко, президент фонда «Обнажённые сердца» Ася Залогина, а также представитель Coca-Cola по вопросам подготовки к ЧМ-2018 Микаэль Винэ.

Ранее сообщалось, что в Калининграде прошёл матч легенд ФИФА и сборной России.