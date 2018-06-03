Малафеев считает, что у сборной России есть всё, чтобы выйти из группы на ЧМ-2018

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Соперники команде по зубам, да и стены родные помогут. Главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений. В этой ситуации у сборной есть всё, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны сыграть и против более сильных соперников», — приводит слова Малафеева ТАСС.

Соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата мира станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Малафеев высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года.