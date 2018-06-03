Бывший игрок сборной Хорватии о видеоповторах: в футболе и так много пауз, одна минута ничего не изменит

Экс-игрок сборной Хорватии по футболу Нико Краньчар высказал своё отношение к системе видеоповторов, которая будет применяться на чемпионате мира в России.

«Думаю, видеоповторы — хорошая идея. Всё, что поможет разрешить спорные ситуации, должно использоваться. Надеюсь, система будет работать слаженно и разговоры, нужна она или нет, прекратятся. В футбольных матчах и так возникает много пауз, так что не думаю, что одна лишняя минута что-то изменит. При этом результат игры будет справедливым. Сам я был миллион раз в таких ситуациях, когда понадобился бы видеоповтор», — сказал Краньчар RT.

Ранее бывший игрок сборной Швейцарии поделился ожиданиями от ЧМ-2018.