Малафеев: рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков «Зенита»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в «Зените» собраны очень сильные футболисты, которые могут решать высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами», — приводит слова Малафеева ТАСС.

В окончательную заявку сборной попали пять футболистов «Зенита» — голкипер Андрей Лунёв, защитник Игорь Смольников, а также полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза рассказал, кого ему будет не хватать в составе сборной России на ЧМ-2018.