Кавани переоделся в фотографа ПСЖ и разыграл детей

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани подшутил над детьми. Видеоролик с розыгрышем опубликован на официальном YouTube-канале клуба.

Загримированный под фотографа уругваец сначала просил детей изобразить, как празднуют голы его партнёр по команде Килиан Мбаппе и он сам, а затем снимал парик.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отложил объявление о подписании контракта с Джанлуиджи Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации.