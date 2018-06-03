Кавани переоделся в фотографа ПСЖ и разыграл детей

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани подшутил над детьми. Видеоролик с розыгрышем опубликован на официальном YouTube-канале клуба.

Загримированный под фотографа уругваец сначала просил детей изобразить, как празднуют голы его партнёр по команде Килиан Мбаппе и он сам, а затем снимал парик.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отложил объявление о подписании контракта с Джанлуиджи Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации.

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