СМИ: МЮ готов заплатить за Бэйла более £85 млн

Руководство «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, сумма трансфера может составить более £85 млн.

Отмечается, что президент королевского клуба Флорентино Перес намерен омолодить команду и готов продать кого-нибудь из трио Бэйл — Бензема — Роналду.

С учётом бонусов и имиджевых прав «Манчестер Юнайтед» может предложить валлийцу зарплату более £500 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что гол Бэйла в ворота «Боруссии» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов по версии пользователей сайта УЕФА.