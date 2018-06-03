Самедов: в матче с Австрией мы совершили много ошибок, на которые нам указали тренеры

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов заявил, что подготовка команды на сборе в Новогорске отличается от работы на тренировках в Австрии.

«Волнения перед объявлением заявки нет, мы работаем, имеем понимание, к чему готовиться. Работа, которую мы проделывали в Австрии, отличается от нынешней. Вчера разбирали прошедший матч, совершили много ошибок, на которые нам указали, было много брака, поэтому будем работать», — приводит слова Самедова ТАСС.

Футболист подчеркнул, что два года назад сборная России играла с Австрией в одной отборочной группы чемпионата Европы 2016 и заняла там первое место.

«Для меня это и так был серьёзный соперник, отличная европейская команда», — отметил Самедов.

Он добавил, что команда уже перестроилась и продолжает готовиться к Турции.

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