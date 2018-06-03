Муса и Идову попали в окончательную заявку сборной Нигерии на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Нигерии по футболу обнародовала окончательную заявку из 23 человек на участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

Заявка национальной команды Нигерии выглядит следующим образом:

— голкиперы: Икечукву Эзенва («Эньимба»), Фрэнсис Узохо («Депортиво»), Даниэль Акпей («Чиппа Юнайтед»);



— защитники: Абдуллахи Шеху («Бурсаспор»), Тайронн Эбуэхи («АДО Ден Хааг»), Элдерсон Эчиеджиле («Серкль Брюгге»), Брайан Идову («Амкар»), Чидози Авазьем («Нант»), Уильям Трост-Эконг («Бурсаспор»), Леон Балогун («Майнц»), Кеннет Омеру («Касимпаша»);

— полузащитники: Джон Оби Микел («Тяньцзинь Тэда»), Огеньи Онази («Трабзонспор»), Уилфред Ндиди («Лестер»), Огенекаро Этебо («Лас-Пальмас»), Джон Огу («Хапоэль Беэр-Шева»), Джоэл Оби («Торино»);



— нападающие: Ахмед Муса, Келечи Ихеаначо (оба — «Лестер»), Одион Игало («Чанчунь Ятай»), Алекс Ивоби («Арсенал»), Виктор Мозес («Челси»), Симеон Точекуу Нванкво («Кротоне»).

На групповом этапе мирового первенства сборная Нигерии встретится с Аргентиной, Хорватией и Исландией.

Ранее сообщалось, что в окончательный состав сборной Австралии на ЧМ-2018 по футболу вошли семь нападающих.