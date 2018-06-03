Уильямс высказала мнение об автобиографии Шараповой

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Американская теннисистка Серена Уильямс высказала мнение об автобиографической книге россиянки Марии Шараповой.

«Я очень хотела прочитать её книгу, я была очень рада, когда она вышла. Но оказалось, что в книге очень много про меня. Я удивилась, честно говоря. Я подумала: ну ладно, я не ожидала, что книга будет написана обо мне, причём не всегда правдиво», — приводит слова Уильямс Metro.

Она отметила, что не скрывает своей эмоциональности, но считает, что Шараповой не стоило писать о том, что происходило в раздевалке после финала на «Уимблдоне».

«У меня нет к ней негативных эмоций. Просто немного обидно видеть слухи в её книге. Мне кажется, женщины всегда должны поддерживать друг друга. Многие считают, что я думаю иначе, но это неправда. Мы должны поддерживать друг друга, и успех одной женщины должен вдохновлять другую, я говорила это тысячу раз», — добавила американка.

Ранее Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Шараповой на «Ролан Гаррос».

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