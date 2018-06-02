Губернатор Калининградской области: Россия победит в финале ЧМ-2018 по футболу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поблагодарил оргкомитет «Россия-2018» за предоставление шансы стать одним из городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также сделал свой прогноз на предстоящий турнир.

«Спасибо большое оргкомитету, что в Калининграде будет праздник. Уверен, что всё пройдёт на высшем уровне. Положительные эмоции будут до самого финала, где сборная России, конечно, победит», — цитирует Алиханова «Чемпионат».

В Калининграде прошла церемония открытия Парка футбола, посвящённого ЧМ-2018.

Ранее в калининградском аэропорту Храброво открыли буферную зону для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.